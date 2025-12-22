ラーゲ9のボイスや劇中歌を収録！バンダイ「DXぷるゼリーノアールゴチゾウ＆ラーゲ9ゴチゾウ」

バンダイが、東映特撮ファンクラブ限定作品『仮面ライダーヴラム ルートストマック』に登場するアイテムをセットにした「DXぷるゼリーノアールゴチゾウ＆ラーゲ9ゴチゾウ」の予約受付を、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年12月22日16時に開始します。

仮面ライダーヴラムの新たな変身アイテムと、人気キャラクター「ラーゲ9」をモチーフにしたゴチゾウがセットになり、音声ギミックなどを搭載して商品化されます。

バンダイ「DXぷるゼリーノアールゴチゾウ＆ラーゲ9ゴチゾウ」

価格：2,860円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年12月22日(月)16時〜2026年2月8日(日)23時予定

お届け予定：2026年5月

販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」他

12月21日より配信が開始されたオリジナル作品『仮面ライダーヴラム ルートストマック』の世界観を凝縮したスペシャルセットです。

劇中に登場する「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」への変身遊びが楽しめるほか、キャラクターボイスや劇中歌も収録されています。

ぷるゼリーノアールゴチゾウ

音声ユニットを搭載した豪華仕様のゴチゾウです。

別売りの「DXヴラスタムギア」と連動し、ベルトにセットすることで「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」の変身音が発動します。

さらに、ゴチゾウボイスに加え、ラーゲ9（演：庄司浩平）のキャラクターボイスも収録。

天面のスイッチを押すことでボイスが再生されるほか、劇中の印象的な楽曲も鳴らすことができ、変身アクションに合わせた臨場感あるなりきり遊びを楽しめます。

ラーゲ9ゴチゾウ

『仮面ライダーヴラム ルートストマック』で活躍するラーゲ9をモチーフにした新規デザインのゴチゾウです。

こちらは通常DX版仕様となっており、別売りの「DX変身ベルトガヴ」に対応。

ベルトにセットすることで専用の音声が発動します。

作品ファンには見逃せない、ボイスや楽曲まで収録されたこだわりのアイテムセット。

プレミアムバンダイでの期間限定予約販売となります。

バンダイ「DXぷるゼリーノアールゴチゾウ＆ラーゲ9ゴチゾウ」の紹介でした。

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

