あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、北海道の有名ラーメン店「すみれ」（札幌市豊平区）が監修した「札幌濃厚みそラーメン」を12月22日から期間限定で販売します。

【写真】「すみれ」が監修！？ おいしそうな「札幌濃厚みそラーメン」 本家「味噌ラーメン」と“比較”！

スシローでは、2014年4月からラーメンの販売を開始。魚介類の頭やアラを使用して寿司に合う「すし屋のラーメン」シリーズをはじめ、累計100種類以上の麺類などを販売。また、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボしたプロジェクト「スシロー×食べログ」名店シリーズも展開し、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」に選出された店が監修したラーメンを販売しています。

すみれは、食べログで「3.61」（2025年11月22日時点）を獲得。1964（昭和39）年に創業された老舗で、全国に名を馳せるみそラーメンの名店。

期間限定商品は、監修店同様に濃厚でコクのあるみそスープに仕立ててあり、ショウガの香りで引き立てた、まろやかなみそのコクのうまみが楽しめます。価格は480円〜（税込み）です。

※価格は店舗によって異なります。

