過去最大規模で日本の技術を発信！クリエイティヴ・ヴィジョン「Japan Tech Project」

クリエイティヴ・ヴィジョンが、大阪商工会議所共催の下、日本パビリオンとして企画・運営する「Japan Tech Project」を、米国・ラスベガスで開催されるCES2026に出展します。

世界最大級のテクノロジー見本市において、日本の最先端技術やスタートアップ企業の魅力を世界へ発信します。

「Japan Tech Project」

展示会名：CES2026

会期：2026年1月6日〜9日（米国西部時間）

会場1：Venetian Expo, Hall G（Eureka Park）ブース番号 61415

会場2：Venetian Expo, Halls A-D（Global Pavilion）ブース番号 50339

「Japan Tech Project」は、世界最大級のテック系展示会CESへの日本企業の出展障壁を下げることを目的に、2018年に立ち上げられたプロジェクトです。

CES史上初のジャパン・パビリオンとして継続的に日本企業の出展をサポートしており、CES2026では「ユーレカパーク」と「グローバルパビリオン」の2箇所にパビリオンを設置します。

過去最大規模の展開により、多様な技術と企業の存在感を高めます。

ブース内交流イベント

各ブース内では、初日と2日目にミートアップイベントを開催します。

クラフトビールを片手に、日本が誇る最先端テクノロジーを体験しながら、出展企業のスタッフとカジュアルに交流できる場を提供します。

グローバルパビリオンでは初日の1月6日16時から「All You Can Meet」を、ユーレカパークでは2日目の1月7日16時から「Let’s Talk Over a Beer」を実施します。

ユーレカパーク出展企業

スタートアップ企業が集結する「ユーレカパーク」には、以下の企業・団体が出展します。

UT Innovation Lab (Brought to CES by Suntory)、Thinca Vision、Ultraclear Mobility、SPACEONE Fukushima、Okuma Tech、Living Robot Lab、PARKS-KYUTECH, OIST。

Greater Tokyo Innovation Ecosystem(GTIE)、GTIE-Institute of Science Tokyo、GTIE - University of Tsukuba、Integrated Electron Source (IES)、Carbo-E、Lightblue X。

Messay Technology by Nissin Denki Kohsaku、Garage Labo、WEM Brand-Protect tech、REDCLIFF Drone Show、Poketomo Tech - Powered by Sharp。

FYF Corp.、Materialgate Inc.、Acompany Innovations、OPSODIS powered by KAJIMA、toraru co., ltd.が名を連ねます。

グローバルパビリオン出展企業

世界各国の企業が展示を行う「グローバルパビリオン」への出展企業は以下の通りです。

RISO KAGAKU CORPORATION、Tokyo Broadcasting System Television, Inc.、Uzabase USA, Inc.、Daiya Industry Co., Ltd.、NTT Integration powered by Nutrix。

NewsedTech Co., Ltd.、Tokyo Metropolitan Government、CalTa Inc.、CITIZEN WATCH CO., LTD、Kao Corporation。

Mitsui Fudosan Co., Ltd.、MUFG Bank, Ltd.、COLDRAW Inc.、Kinish Inc.、Kawada technologies, Inc.が参加します。

世界中から注目が集まるCESの舞台で、日本の技術力が新たなビジネスチャンスを創出することに期待が高まります。

クリエイティヴ・ヴィジョン「Japan Tech Project」の紹介でした。

