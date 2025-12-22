精練工場の見学や体験が充実！丹後織物工業組合「TANGO OPEN CENTER」

丹後織物工業組合が、丹後ちりめん精練工場を一般公開する「TANGO OPEN CENTER」において、冬季観光シーズンに向けた展示・工場見学・体験プログラムの構成を強化しました。

雨天や積雪時でも快適に楽しめる屋内型の産地体験として、冬の丹後観光における新たな魅力を発信します。

丹後織物工業組合「TANGO OPEN CENTER」

場所：京都府京丹後市大宮町河辺3188

営業時間：平日 10:00〜16:30（施設により異なる）

定休日：土日祝、年末年始（令和7年12月27日〜令和8年1月4日ほか）

駐車場：無料（普通車50台・大型バス4台）

丹後地方は、和装用後染絹織物の生産量日本一を誇る絹織物産地です。

「TANGO OPEN CENTER」は、精練工場の一般公開（オープンファクトリー）と直営ショップを併設した産地発信拠点として、丹後ちりめんの魅力を伝えています。

今回の強化では、冬季の来訪ニーズに合わせ、天候に左右されない屋内での工場見学やワークショップなどの体験コンテンツを一体的に展開します。

精練加工場見学 オープンファクトリー「精練の世界」

機械音や蒸気が立ち上る精練工程の迫力を間近で体感できる工場見学です。

「精練」とは、織り上がった絹織物から不純物を取り除き、シルク本来の美しさと光沢を引き出す重要な工程です。

見学は平日に1日4回開催され、所要時間は約60分です。

事前予約制となっており、丹後ちりめんくるみボタンワークショップもセットで楽しめます。

伝統産業に馴染みのない方でも分かりやすい説明で、ものづくりの面白さを深く知ることができます。

見学に含まれるワークショップでは、オリジナルのマグネットやバッジ作りを体験します。

自分だけの丹後ちりめんグッズを手軽に制作できる人気のコンテンツです。

カップチリメンワークショップ

お湯を注いで3分で完成する、ユニークな「カップチリメン」体験です。

カップに入れた白い生地にお湯を注ぐと、生地がみるみる縮んで丹後ちりめん特有の「シボ（凹凸）」が現れます。

縮んだ生地はそのままポーチ状になり、フェルトで好みの柄をあしらえばオリジナル巾着が完成します。

生機（織ってすぐの状態）から製品になるまでの変化を、実験のように楽しめるワークショップです。

ファクトリーSHOP（直営ショップ）

見学や体験の後は、併設の直営ショップで買い物を楽しめます。

丹後織物製品や関連プロダクトなど、産地ならではの商品が揃います。

屋内での移動を基本としているため、雨や雪の多い冬の丹後でも快適に過ごせます。

冬の観光シーズンにおける、天候を気にせず楽しめる屋内型体験スポットとして注目です。

丹後織物工業組合「TANGO OPEN CENTER」の紹介でした。

