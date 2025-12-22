韓国ドラマ『メイド・イン・コリア』、ポスター4種公開 リリー・フランキー＆“娘” ウォン・ジアンのビジュアルも
俳優のヒョンビンとチョン・ウソンが出演する韓国ドラマ『メイド・イン・コリア』がディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド スターにて24日より字幕・吹替版で独占配信を開始する。今回、ヒョンビン、チョン・ウソン、リリー・フランキー、ウォン・ジアンのキャラクターポスター4種が一挙公開された。（全6話／初回2話、以降毎週水曜配信）
【動画】『メイド・イン・コリア』ヒョンビンVSチョン・ウソンがバチバチの衝突！
本作は、韓国＆日本を舞台に、裏社会を操るエリート諜報員VS正義を追求する検事の心理戦と裏切りが加速する予測不能な追跡劇を映画級のスケールで描くノンストップ・チェイス・エンタテイメント。
主人公は富と権力への欲望に溺れる男ギテ（ヒョンビン）と、正義感が強く不正を見つけると執念で追求し、ギテの前に立ちはだかる検事ゴニョン（チョン・ウソン）。裏社会を操るエリート諜報員のギテと正義を貫く検事ゴニョンが繰り広げる壮大かつスリル溢れる心理戦と裏切りの連続に翻弄（ほんろう）されること間違いなし。
今回、物語の中核を担う、ギテ、ゴニョン、そして、伝説のヤクザの親分イケダ オサム（リリー・フランキー）とその娘でギテと深く関わる人物イケダ ユウジ（ウォン・ジアン）のキャラクターポスター4種が一挙公開された。
それぞれのポスターには、「世の中は力のある者が全てを独占する」（ギテ）「私の愛国は奴らと最後まで戦うことだ」（ゴニョン）「時には子供の血を見なければならない」（イケダ オサム）「お金になるなら何でもする、ペク・ギテのように」（イケダ ユウジ）とそれぞれの思惑や覚悟が垣間見えるセリフが添えられている。一言一言ににじむ、正義、信念や、恐ろしい一面も垣間見える。同じ世界を生きながらも錯綜する4人の価値観が、ビジュアルとセリフを通して鮮烈に浮かび上がっている。
ギテを演じるのは、日本のみならず世界中に一大韓ドラブームを巻き起こした伝説のドラマ『愛の不時着』で話題を呼んだヒョンビン。本作では流ちょうな日本語で演技を披露する場面も見どころのひとつ。アクションと頭脳戦で無双するヒョンビンのカリスマ性溢れる姿に翻弄されること間違いなし。
そしてゴニョンを演じるのは日本でも2005年に公開され、当時の韓国映画の歴代興行収入1位となった作品『私の頭の消しゴム』の主演を務めたチョン・ウソン。不器用で人間味あふれるコメディシーンも満載で、張り詰めた緊張の中に思わずクスッと笑ってしまう役どころに注目。韓国の“イケおじ”ツートップの2人が魅せるバチバチの演技対決が見どころとなっている。
さらに、日本からは、多分野で活動し俳優としては『そして父になる』（13）で第37回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞、第71回カンヌ国際映画祭で主演を務めた『万引き家族』（18）がパルムドールを受賞した経歴を持つリリー・フランキーが出演。ヒョンビン主演の『ハルビン』で韓国映画初出演に続き、再びタッグを組むこととなる。
また、リリー演じるイケダの娘ユウジを演じるのは、『イカゲーム2』の“セミ姉”で大きな話題となり、パク・ソジュンとの新作ドラマ『明日はきっと』でのヒロイン役や、『北極星』でも光る演技力を見せるウォン・ジアン。“イケダ組”の後継者を虎視眈々と狙い、鋭い眼差しでギテと対峙する役どころとなっている。
また、ヒョンビンの日本語吹替版には、『愛の不時着』でヒョンビン演じるリ・ジョンヒョクをはじめ、世界中で大人気のアニメシリーズ『鬼滅の刃』では煉獄杏寿郎など、その幅広い演技力で数多くの人気キャラクターを演じてきた声優の日野聡が、そして、チョン・ウソンの日本語吹替版を、『アベンジャーズ』シリーズでスティーヴン・ストレンジ／ドクター・ストレンジや、『ソウルの春』でチョン・ウソン演じるイ・テシンを演じ、重厚で深みのある声に定評がある三上哲が担当している。
また、配信を記念して、＜『メイド・イン・コリア』闇の諜報員ヒョンビン目撃キャンペーン＞の実施が決定。参加方法はディズニープラス公式Xをフォローして、キャンペーンの該当ポストをリポスト。参加者の中から、ヒョンビンとチョン・ウソンのサイン入りポスターや名セリフが入ったオリジナルポストカードがプレゼントされる。さらに、闇の諜報員を演じるヒョンビンの姿を捉えた大型広告が都内各所に出現予定となっている。アドトラック、交通広告やSNS上で見つけたヒョンビンの写真やキャプチャと一緒に「#闇の諜報員ヒョンビン目撃キャンペーン」をつけて投稿すると当選率がアップする。
■あらすじ
舞台は激動の1970年代の韓国と日本。裏社会を牛耳る男・ギテは富と権力に溺れ、闇の取引を巧みに操るエリート諜報員として暗躍していた。そんなギテの前に立ちはだかるのは不正を嗅ぎつけると犯人を執念深く追いつめる正義感に燃える検事ゴニョン。相反する2人の追跡劇の行方の結末とは…。
■スタッフ
監督：ウ・ミンホ（『ハルビン』 『KCIA 南山の部長たち』『インサイダーズ／内部者たち』『麻薬王』）
脚本：パク・ウンギョ（『母なる証明』『静かなる海』）
■キャスト
ペク・ギテ役：ヒョンビン（『愛の不時着』『シークレット・ガーデン』『私の名前はキム・サムスン』）
（日本語吹替版：日野聡（ 『愛の不時着』リ・ジョンヒョク（ヒョンビン）、『鬼滅の刃』煉獄杏寿郎）
チャン・ゴニョン役：チョン・ウソン（『ソウルの春』『愛していると言ってくれ』『私の頭の中の消しゴム』）
（日本語吹替版：三上哲（『ドクター・ストレンジ』スティーヴン・ストレンジ／ドクター・ストレンジ、『ソウルの春』イ・テシン（チョン・ウソン））
