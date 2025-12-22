『CHEF-1グランプリ』SPサポーターに“M-1王者”たくろうが就任
世界に通用するシェフNo.1を決める『CHEF-1グランプリ』の記者会見が22日、都内で行われ、 21日に行われた大会『M-1グランプリ2025』で優勝した、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が大会スペシャルサポーターに就任したことが発表された。
【写真】たくろう『M-1』優勝！大阪マンゲキが「本当に本当におめでとうございます!!」
赤木裕（34）ときむらバンド（35）からなる同コンビは、2016年結成。大阪・よしもと漫才劇場（マンゲキ）などを拠点とする。2024年に『第54回NHK上方漫才コンテスト』準優勝という経歴を誇る。
『CHEF-1グランプリ』は、40歳未満の若手料理人がシェフNo.1を競い合う真剣料理バトル。５回目となる今回の対決のテーマは「おにぎりの新・定番」。
