歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の赤ちゃんの愛らしいイラストの絵日記を紹介し、話題になっています。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「弟くんはポーズのバリエーションがまだまだあった！」 双子の弟の「ポーズ集」公開





投稿では、双子の弟の様々な表情やポーズをまとめた絵日記や写真が公開されました。中川さんは「弟くんはポーズのバリエーションがまだまだあった！」と驚きの声を上げています。







ポーズ集には「ライダー変身」「ラオウのポーズ」「キョンシー」「まねきねこさん」など、ユニークな名前が付けられており、黄色い衣装を着た赤ちゃんの愛らしい姿が収められています。







また別の投稿では、クリーム色の布団の上で仰向けに横たわる赤ちゃんの写真も。頭にはモンスター風の帽子をかぶった姿が写っています。中川さんは「ジェラピケスライム帽とドラキー帽いただきました」とコメントしており、クリスマスを前にプレゼントを頂いた様子です。







中川さんは双子の個性についても「お兄ちゃんはニコニコがどんどん広がっていく！」「テレビが大好きで首をグイーンと向けてまでM-1みてました！」と紹介しています。







クリスマスを控え、「不二家のケーキを予約しました」「双子と初めてのクリスマス」とコメント。「ケンタッキーが予約も入れないくらい人気らしく」とクリスマスならではの話題も織り交ぜています。







投稿には「#双子」「#絵日記」「#ポーズ」「#笑顔」「#クリスマス」などのハッシュタグが添えられ、多くのファンから温かいコメントが寄せられています。







この投稿に、「色んなポーズをする双子くん、愛らしいですね」「可愛いすぎて癒されまくってます」「ほんと弟くんのポーズのバリエーションが凄い」「漫画と写真のポーズ全く同じで笑った」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】