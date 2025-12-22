バルセロナのマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンは、今年夏に行った背中の再手術の影響で長期間にわたって戦線離脱を余儀なくされていたが、16日(現地時間)に行われたコパ・デル・レイのグアダラハラ戦に先発し、戦列復帰を果たした。



しかし、同選手の置かれた状況は非常に厳しいと言わざるを得ない。離脱中にエスパニョールから加入したジョアン・ガルシアが正ゴールキーパーとしての地位を確立していて、21日に行われたラ・リーガ第17節ビジャレアル戦でもハンジ・フリック監督はガルシアを先発起用。ベンチ入りしたテア・シュテーゲンに出番が回ってくることはなかった。





現在の序列が変わらなければテア・シュテーゲンの出場時間は非常に少なくなり、そうなると来年開催予定の北中米ワールドカップに参加するドイツ代表のメンバー入りも危うくなる。そのため来月に開く冬の移籍市場でテア・シュテーゲンが移籍を志願する可能性が取り沙汰されていて、既にモナコ、トッテナム、ニューカッスルがテア・シュテーゲンの動向を注視しているとされる。こうした中、スペイン紙『Mundodeportivo』によればアストン・ヴィラもテア・シュテーゲンの獲得に興味を示していて、同クラブは既にバルセロナに対してテア・シュテーゲンの復帰後のコンディションについて問い合わせを行い、移籍の可能性を探っているという。また、バルセロナと同じラ・リーガ所属のジローナもテア・シュテーゲンを獲得候補としてリストアップしているとされる。そのため、来月から開く冬の移籍市場では、テア・シュテーゲンのもとに複数のクラブからオファーが届くのは確実な情勢となっていて、その中で彼がどのような決断を下すのかに今後さらに大きな注目が集まることになるだろう。