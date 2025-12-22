美祢市で21日、高さが6メートルを超える大きな門松作りが行われました。



門松作りが行われたのは、美祢市の堀越コミュニティーセンターです。



門松を作ったのは、様々な地域おこしに取り組んでいるNPO法人「堀越涼南会」です。



会では、2018年から門松作りを行っていて、最初の年は高さが3メートル50センチほどでしたが、年を追うごとに門松のサイズが大きくなっています。





ことしも、去年の6メートル60センチを超える高さの門松を作ります。材料として使う竹、松、南天、梅、熊笹などは地元の山に自生していたもので、葉牡丹は地元の人が門松作りのために育てたものです。作業開始から2時間ほどで前回より5センチ高い、高さ6メートル65センチの大きな門松が完成し、全員で恒例の記念撮影をしました。（伊藤洋司理事長）「みなさんのおかげで今年もどうにか格好のいいのが出来たと思います。 堀越もまだ捨てたもんじゃない がんばっているんだなというのを見ていただきたい」地域の人たちが力をあわせて制作した大きな門松は、2026年1月18日まで美祢市の堀越コミュニティーセンターに設置されることになっています。