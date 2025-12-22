千葉県在住の40代女性・Yさんが感謝を伝えたいのは、子供を産んだ病院で働いていたある看護師だ。

入院中、彼女が話してくれたことが、Yさんの心に今でも残り続けている。

＜Yさんからのおたより＞

私が妊娠9か月のころ、父が肺がんで入院し、容態が悪くなっていっていました。

父の死が先か、それとも私の出産が先か、という状況でした。

お見舞いに行った時、「もしかしたら、赤ちゃんと父は対面することが出来ないかもしれない」と思いました。

せめてお腹の赤ちゃんを感じてもらいたいと、胎動があった時に、お腹を触ってもらいました。

父に赤ちゃんを会わせたくて...

父親に赤ちゃんを見てもらいたい、と思いました。お腹の赤ちゃんはしっかり成長しているとのことで、帝王切開で出産できないか、とも考えました。

ただ、もし私が入院している時に父が亡くなっては、父の最期に私も会うことが出来ないので、それも諦めました。

結局、父親は出産の１週間前に亡くなりました。

出産後、入院していた病棟の看護師さんがこんな話をしてくれました。

「私の父も、私が出産する前に亡くなったんですよ。

でも出産してから、蛍が私の前に来たんです。もしかしたら父かなっておもいました。

きっと、お父様も近くで見守ってくださっていますよ」

「そうか、父はそばで見守っているんだな」と思えて、急に心が暖かくなりました。

あの時の看護師さんのお話があって、今でも父親を感じています。

ありがとうございました。



