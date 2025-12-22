フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２２日、ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスに加入したことを報じた。

ＭＣを務める俳優の谷原章介は、番組冒頭から「野球界にとってもうれしいニュースが飛び込んでまいりました！」と満面の笑み。隣に立つスペシャルキャスターのカズレーザーに「ホワイトソックスってこれまで高津（臣吾）さん（ヤクルト前監督）とか井口（資仁）さんとか所属していたんですが、井口さんがいた時に八十数年ぶりにワールドシリーズチャンピオンになっているんですよ」と力説し、「だからこれ、村上選手がもしからしたらワールドシリーズチャンピオンに輝かせてくれるかもしれない」と期待を込めた。

カズレーザーは「ということは大谷（翔平）さんと戦ったりすることもあるということですか？」と質問。谷原が「ありえますよ！大谷さんを打ち破って打ち砕いてのワールドチャンピオン」というと、同局の佐々木恭子アナウンサーは「どっちを応援したらいいか分からない！」と困り顔。谷原は「どっちも応援しましょう。勝ち馬に乗って行きたいと思います」と期待していた。