Mr.Children、「発売前」アルバムの転売注意を呼びかけ

　Mr.Childrenが22日、公式サイトを更新。転売商品について注意を呼びかけた。

【動画】Mr.Children、新アルバム『産声』ティザー

　来年3月25日、2年5ヶ月ぶりとなるオリジナルアルバム『産声』を発売する。

　発表で「転売商品にご注意ください」と題し、「3/25発売New Album『産声』が、発売前にも関わらず一部オンラインサイトにて定価を大きく上回る価格で転売されている事例が確認されております」と説明。「転売商品につきましては、品質や安全性、アフターサービスにつきましても保証対象外となってしまいます。安心してご購入いただくために、正規取扱店または公式オンラインショップでのご購入をお願いいたします。ご予約の際はお近くの店舗にお問い合わせいただくか、公式サイトをご利用ください」と呼びかけた。