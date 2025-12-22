漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」で優勝し、２１代目王者に輝いた「たくろう」のネタにＧｏｏｇｌｅなどの公式ＳＮＳが反応し話題を呼んでいる。

２１日にテレビ朝日系で生放送された「Ｍ―１」で、決勝に初進出した、たくろうはエバース、ドンデコルテとの最終決戦では「ビバリーヒルズに憧れる人」のネタを披露。セレブの友人「ＧｏｏｇｌｅでＡＩを開発しているジェームズ」に対し「Ｙａｈｏｏ！で天気予報を見てるジョージさ」と自己紹介するなどして爆笑をさらった。Ｇｏｏｇｌｅ Ｊａｐａｎの公式Ｘ（旧ツイッター）はＭ―１グランプリの投稿を引用し「たくろうさん、優勝おめでとうございます。Ｇｏｏｇｌｅ中のジェームズが喜んでおりました」と祝福。「どうも、ＧｏｏｇｌｅでＡＩを開発しているジェームズです」と、プールサイドでＴシャツを着ている男性の写真も投稿した。

ＬＩＮＥヤフーの川邊健太郎会長も「たくろうさん！Ｙａｈｏｏ！で天気予報を見てくれてありがとうございます！そして、優勝、おめでとうございます」と祝った。定食チェーン「やよい軒」も「やよい軒をネタに出していただき、ありがとうございます。Ｍ―１優勝してもやよい軒におかわりしに来てくださいね。ご来店お待ちしております！」と歓迎した。

１本目のネタで言及したトヨタ自動車も公式Ｘで反応。「たくろうさん グランプリおめでとうございます！ネタでトヨタを出していただき ありがとうございました」と祝福しつつ、ネタで「ＥＴＣもう減速せず突っ込みま〜す」としたことには、「ＥＴＣはしっかり減速して通過しましょう」と冷静につっこんだ。「ＫＳＤ 京都産業大学」とボケた赤木裕の母校・京産大は「たくろうさん、おめでとうございます！！ＫＳＵよりもＫＳＤのほうが一般的になってしまったのではないでしょうか…笑」と投稿した。