元SKE48後藤楽々アナ、美脚のぞくミニスカゴルフコーデ披露「一緒にコース回りたい」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が12月20日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェアコーデを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】元SKEフリーアナ「脚のラインが綺麗」ミニスカゴルフウェア姿
◆後藤楽々アナ、ミニスカゴルフコーデ公開
後藤は、ゴルフの「畑岡奈紗プロ・大西魁斗プロのスペシャルトークショーのMCをさせていただきました」と、同イベントでの様々なショットを公開。プレイヤーたちとの3ショットやMC中の様子などに加え、スラリとした美しい脚がのぞくプリーツのミニスカート姿のソロショットも投稿しており「adidas originalsのゴルフウェアも着用させてもらい！ゴルフウェアが可愛いのはもちろん、特にシューズが私的には激カワ！」と説明を添えている。
◆後藤楽々アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「一緒にコース回りたい」「可愛すぎる」「MCお疲れ様でした」「ミニスカート似合う」「脚のラインが綺麗」などと反響が寄せられている。
後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）
