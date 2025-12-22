後藤楽々Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/22】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が12月20日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェアコーデを披露し、反響を呼んでいる。

【写真】元SKEフリーアナ「脚のラインが綺麗」ミニスカゴルフウェア姿

◆後藤楽々アナ、ミニスカゴルフコーデ公開


後藤は、ゴルフの「畑岡奈紗プロ・大西魁斗プロのスペシャルトークショーのMCをさせていただきました」と、同イベントでの様々なショットを公開。プレイヤーたちとの3ショットやMC中の様子などに加え、スラリとした美しい脚がのぞくプリーツのミニスカート姿のソロショットも投稿しており「adidas originalsのゴルフウェアも着用させてもらい！ゴルフウェアが可愛いのはもちろん、特にシューズが私的には激カワ！」と説明を添えている。

◆後藤楽々アナの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「一緒にコース回りたい」「可愛すぎる」「MCお疲れ様でした」「ミニスカート似合う」「脚のラインが綺麗」などと反響が寄せられている。

後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】