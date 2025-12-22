桃井かおり（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/22】女優の桃井かおりが12月21日、自身のInstagramを更新。夫婦ショットを公開し、反響が寄せられている。

【写真】74歳ベテラン女優「旦那様かっこいい」夫顔出しの貴重ショット公開

◆桃井かおり、夫婦の2ショット公開


桃井は「旦那とおでかけ〜と言っても仕事なんだが、、天気の良い日は出かけたいのおおお」とつづり、車の中の夫婦の2ショットを公開。貴重なショットとなっている。

◆桃井かおりの夫婦ショットが話題


このショットには「仲良くて素敵な夫婦」「旦那様かっこいい」「クリスマス風のコーディネート素敵」「嬉しそうなかおりさん」「幸せショット」などといった反響が寄せられている。

桃井は、2015年1月に年上の音楽プロデューサーと結婚。現在はアメリカ・ロサンゼルスに在住している。（modelpress編集部）

