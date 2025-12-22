あいみょん「M-1」決勝戦当日のスケジュールに注目集まる「さすがガチファン」「素敵なチーム」の声
【モデルプレス＝2025/12/22】「M-1グランプリ2025」（ABCテレビ・テレビ朝日系／よる6時30分〜）の決勝戦が12月21日に行われた。シンガーソングライター・あいみょんのスケジュールが話題を呼んでいる。
お笑い好きで知られるあいみょん。この日、デビュー10周年スペシャルサイト「AIMYON 10th Anniversary」内の「TODAY’S AIMYON」には、同日の予定について「OFF（M-1を観る）」と記載され、ファンの間で注目が集まった。
「M-1グランプリ2024」決勝戦の際には、自身のライブを開催していたためリアルタイム視聴が叶わず、Instagramストーリーズで「今日は何は何でもM-1のネタバレ回避します」と事前に宣言。ライブ会場内には「M-1グランプリネタバレ一切禁止」の注意書きが張られる配慮がなされ、話題を呼んでいた。
「M-1」のために仕事をオフにするあいみょんの徹底ぶりが再び話題を呼び、ファンからは「今年はリアタイできるんだ！よかった」「さすが。ガチファン」「スタッフさんの愛を感じる」「素敵なチーム」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆あいみょん「TODAY’S AIMYON」に注目集まる
◆あいみょん「M-1」決勝戦放送日のスケジュールが話題
