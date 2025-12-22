“AV女優”とプロ野球選手、女性政治家は息子と…世界のエクストリーム不倫を韓国バラエティが総ざらい

韓国の雑学紹介番組が、想像を絶する“世界の泥沼不倫”の裏側を取り上げる。

【写真】元AV女優と密会していたアイドル

12月22日夜に韓国で放送されるバラエティ番組『一から十まで』では、常識から完全に逸脱した「禁断の不倫事件」が次々と公開されるという。

まずは、国を騒然とさせた40代女性政治家の不倫スキャンダル。女性政治家の夫が、妻と不倫相手の男性が全裸のまま同じベッドにいる現場を急襲し、そのまま世間に露見した事件だ。さらに2人の関係が「母子関係」だったことまで明らかになり、大きな波紋を呼んだと伝えられる。

また、2024年にSNSを熱くさせた、とある青果店の防犯カメラ映像も公開される。客がいるにもかかわらず、熱烈なキスなど露骨な愛情表現を繰り広げる男女の姿がそのまま映っていたという。さらに、公然と不倫をしていた“不倫相手の女性”の衝撃的な正体が周囲を愕然とさせたとも伝えられる。

そして“セレブの不倫スキャンダル”も欠かせない。チャン・ソンギュが「イ・サンヨプさんが一番好きなスポーツはサッカーですよね？」と切り出すと、彼を狙い撃ちにした“切り札”を持ち出す。世界的レジェンドのサッカースターによる「不倫ハットトリック」事件で、この選手は9歳年下のミスコン出身モデル、実の弟の妻、さらには弟の義母まで、相手を選ばず不倫を重ねていたことが明らかになったという。

すると、イ・サンヨプは即座に反撃に出る。チャン・ソンギュが好きなスポーツである野球選手のスキャンダルを持ち出し、代表経験があり最多勝も受賞したプロ野球のエースが、AV女優と不倫をしていたと紹介する。2人がホテルで密会を楽しむ場面がメディアに捉えられ、大きな波紋を呼んだという。

果たして“不倫で転落した”サッカースターと、AV女優との不倫に溺れた野球スターは誰なのか。その正体は放送で確認できるとしている。

（画像＝Eチャンネル）

このほかにも、想像もできない“ある物”がきっかけで摘発された不倫事件、不倫発生率が世界1位とされるタイの事件、姉妹が絡む痴情のもつれの果ての依頼殺人、息子の婚約者を奪った父、ファンと浮気したインフルエンサーなど、“世界の泥沼不倫”の極致が総ざらいされるという。