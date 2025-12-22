Stray Kids¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡ªÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É8ºîÏ¢Â³1°Ì¤ÇJ.Y. Park¤Î¡È¼¡¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤Ë´üÂÔ¡©¡Ö¤Þ¤À²¿¤â¤Ê¤¤¡×
Stray Kids¤¬¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖBillboard 200¡×¤Ç8ºîÏ¢Â³1°Ì¤È¤¤¤¦Á°Îã¤Î¤Ê¤¤µÏ¿¤òÃ£À®¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØSBS 8¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤ÊÇØÃæ¸ø³«¡ÖÂçÀ¼½Ð¤¿¡×
ÀèÎ©¤Ã¤ÆStray Kids¤Ï¡¢Àè·îÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿JTBC¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¿·µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿´¶ÁÛ¤ä¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡£¤³¤³¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤À¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
Èà¤é¤Ï4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Ç¡ÖBillboard 200¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢8ºîÏ¢Â³1°Ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£K-POP¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²»³Ú»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤À®²Ì¤À¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Öº£¤Ç¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤À¡£²¿¤è¤êSTAY¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ²»³Ú¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µî¤ë12·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØSBS 8¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤â¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¤Ç¤Î8ºîÏ¢Â³1°Ì¤¬½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£°ÊÁ°¡¢7ºîÏ¢Â³1°Ì¤ÎºÝ¤Ë¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¡ÊJ.Y. Park¡Ë¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¥ê¥Î¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤¤ÏÉ½¾´½â¤È¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î8²óÌÜ¤Ï¤Þ¤À²¿¤â¤Ê¤¤¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Stray Kids¤Ï¸ø¼°SNS¤Ë¡ÖPD¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¦¤¦¤¦¤¦¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿½ã¶â¤Î³Û±ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
³ºÅö¤Î³Û±ï¤Ï½ã¶â75g¡¢Ìó20¥É¥óÁêÅö¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼8¿ÍÊ¬¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È½ã¶â160¥É¥ó¤ËÃ£¤¹¤ë¡£17Æü´ð½à¤ÎÁê¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ìó1²¯280Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1280Ëü±ß¡Ë¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤Î¡È¥¯¥é¥¹¤Î°ã¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º°ìÈÌ¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤ÎÎò»Ë¤â¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤âÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿Stray Kids¡£8ºîÏ¢Â³1°Ì¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤ÎÀè¤Ë¡¢¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¡È¿·µÏ¿¡É¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë