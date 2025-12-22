「ギャーってハンドル切って」正面から迫る逆走車にあわや衝突「心臓バクバク」　夜道で飛び出したイノシシにびっくり

群馬・吉岡町で正面から逆走車が迫る瞬間がカメラに捉えられた。一方、兵庫・宝塚市では夜道を走行中にイノシシが飛び出し、あわや事故になりかけた。

迫り来る逆走車の恐怖

群馬・吉岡町で4日に撮影されたのは、目の前から迫ってくる逆走車だ。

目撃者と同乗者は、「逆走！」「あ！あ！あ！あ！何！？何―！？びっくりしたんだけど」と驚きの声をあげていた。

目撃者：

対向車？あれ対向車か！っていうのでギャーって左側にとっさに（ハンドル）切って、そのあとも心臓バクバクみたいな感じですね。

目撃者はとっさにハンドルを切り、なんとか衝突を回避。しかし逆走状態の車はスピードを落とすことなく、割り込むような形で対向車線に戻っていった。

目撃者は逆走車について…

目撃者：

対向車が渋滞してたこともあって、流れが悪いから追い越しちゃえって出てきた感じなんですかね。

目撃者によると、運転していたのは20代くらいの男性だったという。

夜道に現れた思わぬ影

一方、兵庫・宝塚市で10日、こちらでもあわや衝突の瞬間が撮影されていた。

目撃者が仕事を終え、夜道を走っていた時、右から突然飛び出してきたのは、イノシシだ。

目撃者：

この時期よく小動物系出るので、できるだけ速度を落として走っていた。暗闇の中から突然飛び出してきたのでびっくりでしたね。

イノシシは急ぎ足で逃げていったという。

（「イット！」 12月19日放送より）