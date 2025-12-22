ハンドボールの日本選手権・決勝が21日、広島市のコジマホールディングス中区スポーツセンターで行われ、男子は豊田合成（名古屋）が大会6連覇で7度目の優勝、女子はソニー（鹿児島）が7年ぶり3度目の頂点に立った。

男子決勝は、大会5連覇中の絶対王者・豊田合成と初の決勝進出を果たしたジークスター東京の対戦。リーグでも熾烈なシーソーゲームを繰り広げる両者だが、この日は豊田合成が終始ゲームを支配した。

キューバ出身、197cmの長身を誇るヨアン・バラスケス（29、豊田合成）が先制点を奪い、その後4連続得点で一気に流れを引き寄せると、アジア大会代表最有力のゴールキーパー中村匠（29、豊田合成）がこの試合16本のシュートを止める異次元の活躍で相手の攻撃をシャットアウト。ジークスターは宮本辰弥（27）の素早い速攻や、伊禮雅太（いれい うた、24）の技アリのスカイプレーなどで奮闘するも、反撃には至らなかった。

攻守で圧倒的な力を見せつけた豊田合成が41-31で6年連続7度目の優勝を果たし、この試合1人で13得点と爆発したバラスケスがMVPを獲得した。

女子は後半7連続得点で突き放したソニーが、ハニービー石川に26-23で勝利し、7年ぶり3度目の優勝。MVPには随所で好セーブが光ったソニーのゴールキーパー宝田希緒（たからだ きお、26）が輝いた。