タレントの村重杏奈（27）が21日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。意識しているタレントについて語った。

この日は、プライベートで親交があるというプロボディービルダーでタレントの横川尚隆とともに登場。占い師・シウマ氏による身の回りの数字から運気を判断し、開運へ導くオリジナル占術「数意学」の占いを受けた。

他人に努力を見せたくない秘密主義者だと指摘された村重。「生まれ持った才能だって思われたいんです」と告白した。

「芸能人ってみんな生まれ持った才能な人が多いって私は思ってる」として「夜な夜なバラエティー見てチェックしてるのも知られたくない」と主張。そんな中でも「朝日奈央さんが出てる番組とかめっちゃ見てます」とぶっちゃけて「立ち回りを吸収したくて」と説明した。

また「みちょぱさんもギャルの界隈でトップ」と切り出してMCのみちょぱについても言及。「『みちょぱスゴいんだ芸人』、『アメトーーク』の…皆さんがみちょぱさんの凄いところを言っていた。ワイプ芸が凄いとか、そういうの全部見ました」と回想し「芸人さんが言ったことに対してサラッとボソッとツッコむ…なんて言ってるのかワイプになっていない音をずっと聞いてました」と熱意を伝えた。