元サッカー日本代表の槙野智章氏が22日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に最後の出演をした。来期からはサッカーJ2藤枝MYFCの新監督に就任するため、いったん「卒業」となる。番組の最後に、コメンテーターで男性アイドルグループ「ACEes」のメンバー浮所飛貴から「さみしいっすね。槙野さんがいると、明るくなるんです」と言われると、槙野氏も「さみしいっすね」と切り出した。

その後、「僕がいなくなったら、僕の試合会場にみなさん、来ていただきたい」とお願いした。MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が「忍君、行くよな」と、コメンテーターでお笑いコンビ、シソンヌの長谷川忍に振ると、「僕、サッカーのルールが分からないんです」とボケた。槙野氏は即座に「来るんだよ」と反応。「キックインセレモニーとかいっぱいあるじゃないですか」と返した。

最後は、「引退して一番最初にやりたかった仕事が朝の情報番組だったんで、デイデイさんに感謝しております。MCの3人には木琴でも、ぜひ音楽やってもらいます」と締めくくっていた。