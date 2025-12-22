病気の妻にから揚げが食べたいと言う夫、家事をやらない妻……夫も妻も、なぜ、みすみす関係を悪化させるような言動をとってしまうのでしょうか？ 家族問題カウンセラーの山脇由貴子さんは、自ら設立したカウンセリングオフィスでさまざまな夫婦のカウンセリングを行ってきた経験から、「実はそこには、夫婦それぞれが育ってきた家庭環境が影響している」と語ります。今回は、山脇さんの著書『夫婦はなぜ壊れるのか カウンセリングの現場で見た絶望と変化』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

夫からの相談は深刻なケースが多い

カウンセリングに来るのは妻の希望が多いですが、夫からの相談もあります。この場合、妻側が深刻な問題を抱えているケースが多く、夫は相当な覚悟で訪れます。妻を受け入れ続け、相当な努力と我慢をしてきた夫も少なくなく、「どうしてここまで誰にも相談せずに頑張って来られたのだろう」と感じる事もあります。

妻側の深刻な問題というのは、気分の落ち込みが激しく、時々死にたくなる、家事の大半を夫に押し付ける、夫に攻撃的、浪費・買い物依存、子どもに厳し過ぎる等々がありますが、その原因の多くは生い立ちが関係しています。

親から虐待を受けていた、あるいは虐待とまでは言えないけれど、親からの愛情を感じられなかったなど、とても苦しい体験があり、それが夫婦関係に悪影響を与えているのです。

中には、親との関係で抱えている苦しみを、今まで夫に話せなかったという妻もいます。「親の事を悪く言うなんて、性格が悪いと思われそうで」と言った妻もいました。

夫婦関係改善の為には……

親に叩かれた、罵倒されたなどの経験から、自分には生きている価値がないのではないかという思いを抱き、それが時々死にたくなってしまう気持ちにつながっている妻もいますし、きょうだいとの扱いの違いから、自分は愛されていないのではと思い、それが時に激しい気分の落ち込みにつながっている妻もいます。

また、そういったことが現在の満たされない思いにつながり、浪費する事で満足感を得ようとしたり、自分自身が厳しく育てられた故に、無意識に子どもに同じように厳しくなってしまっている妻もいます。

しかし、こうした自身の言動の原因について妻自身は気づいていない事がほとんどです。ですから、その原因に気づいてもらい、その上で、夫がどんな風に受け止め、どう感じているかを妻が理解し、どのように夫婦関係へ影響を与えているのかを理解する事が重要です。

そして夫は、妻の苦しみを十分に理解し、妻自身にはどうしようもなかった事も認めてあげるのです。その上で、夫婦関係改善の為には、変わらなくてはならない所もあるという事に気づいてもらう、というわけです。

どちらが悪いかを判断する場ではない

夫婦カウンセリングは、浮気やＤＶ（夫婦間暴力）、子どもへの虐待など、明らかに一方に非がある場合を除いては、どちらが悪いかを判断する場ではありません。

ですので、妻が深刻な問題を抱えている場合であっても、夫にも心理テストを受けてもらい、性格を分析し、妻の問題を助長するような言動がなかったか振り返る必要があります。



夫としては妻を支えたいと考えており、色々と我慢してきたつもりでも、実は妻の言動をエスカレートさせていたというケースもあるのです。

だからこそ、夫婦カウンセリングでは双方の心理テストが重要となって来るのです。

お互いに本音を吐き出せる場として

また、最初は妻の希望でカウンセリングに来たけれど、夫が普段言えずにいた妻への不満を吐き出し、「誰にも言えなかったので、来て良かったです」と言う場合もあります。「言えば必ず喧嘩になる」「１００倍になって返って来る」と考え、妻と喧嘩にならないように気遣っている夫は意外に多いのです。

このような夫婦の場合、夫が本音を吐き出せる場としてカウンセリングは大切になります。そしてさらにその内容を私から、妻が受け入れやすいように翻訳して伝え、働きかけるのです。日常生活において、夫が妻に自分の本音を言えるようになるためのアドバイスもします。

重要なのは、カウンセリングで話し合った事を実践し、続けられるかどうかです。途中でうまく行かなくなったら新たな方法を探したり、うまく行った場合は次のステップに進む――。夫婦だけでこれが出来るようになるのが理想的です。「前はこんな事で悩んでたね」「喧嘩してたね」そんな風に振り返れるようになる日を目指して。

※本稿は、『夫婦はなぜ壊れるのか カウンセリングの現場で見た絶望と変化』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。