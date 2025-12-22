妊娠発表の冨永愛の息子、「産婦人科への送り迎え」母親のサポート明かす。「カーシェアを利用しているところが」
モデルの冨永章胤さんは12月20日、自身のInstagramを更新。車の運転をする姿を披露し、妊娠中の母親でありモデルの冨永愛さんのサポートも担当することを明かしました。
【写真】冨永章胤の格好いい運転姿！
コメントでは、「カッコイイが過ぎる」「六本木のイルミネーションかな。カッコよく運転してるね」「カッコイイから絵になるなぁー」「かっこよ、、、!!」「ええ！運転できるの！」「かっこつけてマイカーや親の車を使わず、カーシェアを利用しているところが親しみを感じて素敵です」と称賛の声が多数寄せられました。
また「お母様、ご懐妊おめでとうございます」と、母親である冨永愛さんが妊娠を発表したことに対し、祝福の声も寄せられました。さらに「運転の練習して今度は何処に行くのでしょうか？」との質問には、「新潟！」「あと産婦人科への送り迎え笑」と答え、愛さんのサポートをすることを明かしました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ええ！運転できるの！」「ドライブでイルミー 山の方にも行ったし！ これで車の運転の練習はばっちし！笑」とつづり、写真6枚と動画1本を載せている章胤さん。自身が車の運転をする姿です。夜、交通量が多いと思われる道路でもスムーズに運転していることが伝わってきます。
「⼾惑いや不安もある中」愛さんは20日に自身のInstagramにて「このたび、俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と妊娠を報告。続けて「⼾惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております」と、やはり章胤さんのサポートを明かしてました。今後については「どうか静かに、温かく⾒守っていただけましたら幸いです」とのことです。
