好き＆行ってみたい「千葉県の夜景スポット」ランキング！ 2位「千葉ポートタワー」、1位は？ 【2025年調査】
空気が澄み渡るこの季節は、一年で最も夜景がきらめきを増すベストシーズンです。近年相次ぐ大規模な再開発により、都市の夜景も進化を続ける中で、人々の心を引きつける魅力的なスポットはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、夜景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「千葉県の夜景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「海の近くの夜景が幻想的できれいそうだから」（30代女性／山梨県）、「高さ125mの展望室からは、千葉港・工場地帯・東京湾アクアライン・東京都心の光まで一望できる夜景スポットだからです」（60代女性／愛知県）、「千葉ポートタワーは、海沿いならではの開放感と千葉市街の光が調和した夜景を楽しめる人気スポットで、展望室からは港の灯りや都市の輝きが一望できます。アクセスが良く立ち寄りやすいため、初めて訪れる人でも満足できる眺望を味わえるのが魅力」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「東京湾に浮かぶパーキングエリアという特別感があり、360度に広がる海と光の景色が唯一無二。夜は海面に反射する灯りが美しく、ドライブ途中の休憩とは思えない非日常の夜景を味わえるのが魅力です」（50代男性／千葉県）、「海に浮かぶ島のような海ほたるから夜景を見られるのは贅沢な気がするから行ってみたい」（30代女性／神奈川県）、「海を挟んだ眺めが独特で開放感抜群。アクセスが良く気軽に夜景を満喫できる」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
2位：千葉ポートタワー／60票千葉港のシンボルとして親しまれる、高さ125mのタワーです。展望フロアからは、千葉市街の夜景に加え、東京湾アクアラインや対岸の工場地帯、海上に浮かぶ船の灯りなど、ダイナミックなベイエリアの夜景を一望できます。特に冬季にはタワー全体がイルミネーションで彩られることもあり、ロマンチックな雰囲気が魅力です。
1位：海ほたるPA／76票東京湾アクアラインの休憩施設として知られる「海ほたるパーキングエリア」が1位に選ばれました。東京湾の真ん中に浮かぶ人工島であるため、360度どこを見ても水面と空が広がり、独特の浮遊感を味わえます。川崎側のトンネル入口から続く光の帯や、遠くに見える都心の灯りなど、海上の絶景が圧倒的な支持を集めました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)