金融資産1400万円「私は友達とランチ、夫は温泉巡り、母は野菜作り」64歳女性の年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、佐賀県在住64歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（61歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：佐賀県
現役時の職業：パート・アルバイト
現役時の年収：50万円
現在の預貯金：400万円、リスク資産：1000万円
これまでの年金加入期間：国民年金不明、厚生年金84カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：1万2000円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険80万円（年額、15年確定）
配偶者の年金や収入：個人年金100万円、給与収入240万円（ともに年額）
その理由として「私自身は第3号被保険者の期間が長い。厚生年金にもっと加入しておけばよかったと思うが、健康であればそんなには困らないから」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。個人年金を含めれば夫婦の年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
ただ基本的には「（夫の）パート代は変額保険の積み立てに回している。毎月8万円程。世界株運用で利率は上下するが75歳まで15年間続けるつもりです」とのこと。
また年金生活においては、特別な節約をせずとも「基本的に3食手作り料理。家庭菜園で野菜はほぼ賄える。（近くに住んでいる）85歳の母も元気で野菜を作っている。食費は肉魚を買うくらいであまりかからない」とあります。
今後の不安については「夫婦で元気なうちはあまり不安はない。ただ、いつ1人になるか分からないので、健康に気を付けて楽しく暮らすためにも食事は大事だと思う」とコメント。
一方で年金生活の楽しみは「夫は近場の温泉巡りと野球、私は友達とのランチと旅行」とのこと。お互いよい距離感を保ってのびのび過ごしておられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、佐賀県在住64歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：64歳女性
同居家族構成：本人、夫（61歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：佐賀県
現役時の職業：パート・アルバイト
現役時の年収：50万円
現在の預貯金：400万円、リスク資産：1000万円
これまでの年金加入期間：国民年金不明、厚生年金84カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：4万5000円（繰り上げ受給）
老齢厚生年金（厚生年金）：1万2000円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険80万円（年額、15年確定）
配偶者の年金や収入：個人年金100万円、給与収入240万円（ともに年額）
「健康であればそんなには困らない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「私自身は第3号被保険者の期間が長い。厚生年金にもっと加入しておけばよかったと思うが、健康であればそんなには困らないから」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。個人年金を含めれば夫婦の年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「家庭菜園で野菜はほぼ賄える」年金で足りない支出については「夫の給与」で賄っているという投稿者。
ただ基本的には「（夫の）パート代は変額保険の積み立てに回している。毎月8万円程。世界株運用で利率は上下するが75歳まで15年間続けるつもりです」とのこと。
また年金生活においては、特別な節約をせずとも「基本的に3食手作り料理。家庭菜園で野菜はほぼ賄える。（近くに住んでいる）85歳の母も元気で野菜を作っている。食費は肉魚を買うくらいであまりかからない」とあります。
「3人の子育てで精いっぱいだった」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「夫の転勤が多く、3人の子どもを育てて生活するので精いっぱいだった。子どもが大学や専門学校の時は貯蓄はしにくい。義務教育の時期に無理してでも貯めて長期運用をすればよかった」と回答。
今後の不安については「夫婦で元気なうちはあまり不安はない。ただ、いつ1人になるか分からないので、健康に気を付けて楽しく暮らすためにも食事は大事だと思う」とコメント。
一方で年金生活の楽しみは「夫は近場の温泉巡りと野球、私は友達とのランチと旅行」とのこと。お互いよい距離感を保ってのびのび過ごしておられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)