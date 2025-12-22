「かわいいママコンビ」土屋太鳳、朝比奈彩とのツーショット公開！ 「二人ともすっぴんでも綺麗」
俳優の土屋太鳳さんは12月21日、自身のInstagramを更新。モデルで俳優の朝比奈彩さんと一緒に撮影したショットを披露しました。
【写真】土屋太鳳の美女ツーショット
コメントでは「2人ともとっても可愛くて美しいです」「お二人ともとっってもかわいい」「大好きな2人！年内に会えて良かった」「チアダンからの仲ですもんね」「二人ともすっぴんでも綺麗です」「かわいいママコンビ」「素敵な笑顔の太鳳ちゃん」「仲良しで微笑ましいです」と、称賛の声が多数上がっています。
(文:鎌田 弘)
「大好きな2人！年内に会えて良かった」土屋さんは「12月もあと10日を切りました！」とつづり、1枚の写真を載せています。朝比奈さんとのツーショットを披露。2人とも満面の笑みを浮かべ、土屋さんはピースポーズを取り楽しそうな雰囲気が伝わってきます。さらに「彩ちゃんと出会ってからもう7年経ってるなんて」ともつづりました。
出演作のポスターの前でポーズも13日の投稿で「とても大きいアリスとウサギがいました 間に合って良かった･･･！」と、自身の出演作『今際の国のアリス』のポスターとのツーショットを公開していた土屋さん。六本木の東京ミッドタウンの地下に貼り出されているようです。「自分の顔ではあるのですが…とても不思議な気分！」とも明かしています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
