Photo: oh!ga

ユニクロやGUで靴を買うのはなんとなく避けていたんですが、GUのチャンキーソールローファーはあまりにも安く1,000円以下で売っていたので、衝動買いに近い形で購入して履き倒しています。

結果、週3ペースで履いている一軍シューズになってしまいました。

ソールが分厚くてスニーカー感覚で使える

Photo: oh!ga

まず歩きやすいんですよね。厚めで柔らかめのソールで、きちんと衝撃を吸収してくれているなと歩いていて感じます。

履き心地がよいのでスニーカーと変わらない感覚で使え、丸1日テーマパークで歩き回っても、靴擦れも足の痛みもなし。現在、半年以上週3ペースで履いていますが、今まのところ耐久性も問題ないです。

そのままでも不満はないですが、ソールを少しいいやつに入れ替えると、さらに歩きやすくなっておすすめですね。

履いておけばきれいめになる楽さ

Photo: oh!ga

とりあえずこいつを履いてシャツを着ておけば、きれいめに見えるので、僕のような「出社時にとりあえず体裁が整えばいいや」といった感覚の人間には重宝しています。

今GUのサイトを見たら、790円とコンビニ弁当くらいの圧倒的な値段になっていました。なんでこんなに安いんでしょうね？

この値段なら汚れても傷ついても踏まれてもなんにも気にならないので、僕の中では履き潰れたら同じものを買い直すのは確定しています。

Source: GU