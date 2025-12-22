Mrs. GREEN APPLEが“袴姿”で魅了！ オリジナルグッズ＆フード第2弾が登場
「ローソン」では、12月26日（金）から、Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）とのコラボキャンペーン第2弾が、全国の店舗で実施される。
【写真】コンプしたくなる！ ミセスが袴をまとう「オリジナルビジュアルシート」全4種
■コラボパケの「からあげクン」も販売
現在開催中の「ローソン×Mrs. GREEN APPLE」キャンペーンは、対象商品を購入すると先着＆数量限定で「オリジナルビジュアルシート」がもらえる企画や、オリジナルグッズ＆フードの販売を行う企画。
第2弾では、パッケージにミセスのロゴが描かれた「からあげクン ネギ油ポン酢味」や「お餅で巻いたもち食感ロール（ミルク＆チョコ）」を販売する。
また、12月30日（火）7時00分から、対象のお菓子を3点購入すると1枚もらえる「オリジナルビジュアルシート」に、袴に身を包んだミセスの新ビジュアルが登場。ラインナップは、大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が大人っぽい表情で魅了するデザイン3種のほか、かわいらしいイラストをあしらった1種がそろう。
そのほか、オリジナルQUOカードが抽選で当たるSNSキャンペーンなども予定されている。
