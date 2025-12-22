ソフトバンクは22日、台湾プロ野球の味全から今オフ海外移籍制度を申請した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）の獲得を発表した。背番号は18。今後台湾と日本で入団会見が開かれる。

今季終了後に海外フリーエージェント（FA）権を行使した徐を巡っては日米の複数球団が獲得に興味を示していた。国内では台湾球界と太いパイプを持つ日本ハムと激しい争奪戦を展開。米大リーグよりも日本でのプレーに興味を持っているとされており、11月上旬の来日時に極秘交渉し、3年総額15億円近い大型契約を提示し、日米の大争奪戦を制した形だ。

最速158キロを誇る快速球右腕の徐は2020年に台湾プロ野球のドラフト1位で味全に入団。右肘手術を乗り越えたプロ4年目の23年にチームの台湾シリーズ制覇に大きく貢献してMVPを獲得した。今季は登板19試合で5勝7敗、防御率2・05。

徐若熙は「このたび、私を評価、そして信頼し、より高いレベルで挑戦する機会を与えてくださった福岡ソフトバンクホークスに心から感謝しています。歴史と実績を誇る球団の一員となれることを大変光栄に思います。球団の期待に応えられるよう、日々の練習と試合に全力で取り組みたいと思っています。

また、プロ野球選手としてのキャリアをスタートさせて以来、成長の機会と多大なるご支援をいただいた味全ドラゴンズの皆さまにも、深く感謝しています。私の原点がドラゴンズにあることは、今後も変わることはありません。新たな環境でさらなる成長を目指し、これまで支えてくださったすべての皆さまに、プレーでお応えできるよう努力します」と球団を通してコメントした。