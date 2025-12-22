俳優の横浜流星（29）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。格闘技好きの一面をあらわにした

今回は「金言＆未公開SP」。横浜は今年、映画「国宝」に俳優の吉沢亮（31）とともに主演し、注目された。

少年時代に極真空手に打ち込んでいた横浜は、格闘技好きとしても有名。23年の映画「春に散る」ではボクサーを演じるためにプロライセンスも取得した。インタビュアーの林修（60）を相手にボクシングについて熱のこもったトークを展開。林に「もしプロデビューされたら階級は何級になりそうなんですか？」と聞かれると、「自分はバンタム級ですかね。ちょうど激戦区ですよ」。

そして「普段の体重は58キロとかなんで。本当はバンタムでも軽いくらいですね。5キロ減量してしまえば（バンタム級のリミットリミット以下の）53キロいけちゃうんで。もっと本当は下げれますけど」。真剣に語る横浜に、林が「現実味を帯びてきましたね」と言うと、横浜も笑った。

さらに林から「リーチも長いし、やれますね。デビューですかね？」。横浜は笑顔になりながらも「そう思った時にはいったん、芝居から離れますね。中途半端なことはしたくないんで」と話した。