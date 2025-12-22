【「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」開催記念プレゼント】 12月22日17時以降 配布開始

カプコンは、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、VTuber・葛葉さんによる描きおろし乱入イラストなどのプレゼントを実施する。

ANYCOLORが運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属するVTuber・葛葉さんが主催する大会「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」の開催を記念し、「ストリートファイター6」ゲーム内にて記念称号と、葛葉さん描きおろし乱入イラストの配布が決定。イラストは葛葉さんがメインで使用しているキャラクター・豪鬼を描いたものとなっている。

また、「特別カラー（豪鬼）」も同時に配布。12月22日17時以降に、ゲーム内の「NEWS」より受け取ることができる。

□「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」特設サイト

