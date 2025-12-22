藤井夏恋、夫・アイドラYUとの新婚旅行写真に羨望の声「かっこよすぎる」「憧れの夫婦」
【モデルプレス＝2025/12/22】モデルの藤井夏恋が12月21日、自身のInstagramを更新。新婚旅行の中の夫婦ショットを公開した。
【写真】29歳元E-girls「かっこよすぎる」夫との新婚旅行ショット
藤井は「＃honeymoon」とハッシュタグをつけ、夫で4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.のボーカル・YUとの旅行中の姿を投稿。全身黒い洋服を身にまとい仮面をつけた夫婦ショットや、並んで立ち、藤井がYUの肩に手を回している2ショットなどを披露した。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」「憧れの夫婦」「映画のワンシーンみたい」「ゴージャスで素敵」などと反響が寄せられている。
藤井とYUは2024年12月5日にInstagramで結婚を報告。「将来的には夫婦での新しい形のクリエイションも皆様にお届けできたら」と連名で書面を投稿していた。（modelpress編集部）
【写真】29歳元E-girls「かっこよすぎる」夫との新婚旅行ショット
◆藤井夏恋、夫・YUとの新婚旅行ショット公開
◆藤井夏恋＆YUの新婚旅行ショットに反響
