なえなの、口座残高公開にスタジオ驚き 意外なお金の使い道明らかに
【モデルプレス＝2025/12/22】タレントのなえなのが12月21日放送のTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（毎週日曜11：45〜）に生出演。口座残高を明かし、話題を呼んでいる。
【写真】ティーン世代に圧倒的人気24歳、スタジオ衝撃の貯金残高
この日、番組では出演者が「今年最も記憶に残った出来事」を紹介。なえなのは「929円」と記載された口座残高のスクリーンショットを公開し、「先月の私の口座残高が、ボートレースのやり過ぎで900円になっちゃいました」と打ち明け、スタジオを驚かせた。
和田アキ子から「ボートレースって毎日ほとんどやってるよね？」と聞かれると、なえなのは「そう！ボートレースだけじゃないんですけど、頑張って賭けたやつ」「オンラインで出来ちゃうので家の中でやってます」と意外なお金の使い道を告白。お笑いタレントのカンニング竹山から「なえなのちゃん大丈夫だよ、あと900円あるから逆転あるかもしれない！」と言われると、なえなのは「そうそう！」と笑顔で返答していた。
ボートレースのお気に入りの選手がいるのか尋ねられると「推しの人は別に居なくて、私は静岡県出身なので静岡の人に入れてます」と語ったなえなの。しかし、今回の残高を受け「もうボートは向いていないのかな…競馬にしようかなって…」と漏らし、スタジオの笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】ティーン世代に圧倒的人気24歳、スタジオ衝撃の貯金残高
◆なえなの、口座残高にスタジオ驚き
この日、番組では出演者が「今年最も記憶に残った出来事」を紹介。なえなのは「929円」と記載された口座残高のスクリーンショットを公開し、「先月の私の口座残高が、ボートレースのやり過ぎで900円になっちゃいました」と打ち明け、スタジオを驚かせた。
◆なえなの「競馬にしようかな…」
和田アキ子から「ボートレースって毎日ほとんどやってるよね？」と聞かれると、なえなのは「そう！ボートレースだけじゃないんですけど、頑張って賭けたやつ」「オンラインで出来ちゃうので家の中でやってます」と意外なお金の使い道を告白。お笑いタレントのカンニング竹山から「なえなのちゃん大丈夫だよ、あと900円あるから逆転あるかもしれない！」と言われると、なえなのは「そうそう！」と笑顔で返答していた。
ボートレースのお気に入りの選手がいるのか尋ねられると「推しの人は別に居なくて、私は静岡県出身なので静岡の人に入れてます」と語ったなえなの。しかし、今回の残高を受け「もうボートは向いていないのかな…競馬にしようかなって…」と漏らし、スタジオの笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】