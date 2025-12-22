IZ*ONE出身イェナ、羽つき妖精風ドレスから美脚全開「圧巻のスタイル」「可愛すぎる」と熱視線
【モデルプレス＝2025/12/22】アーティストのチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）が12月21日、自身のInstagramを更新。羽のついた妖精風の衣装姿を披露した。
【写真】IZ*ONE出身美女「圧巻のスタイル」美脚全開の妖精風ドレス姿
イェナは、緑色のビスチェ型のトップスに同系色のチュールで前が短く、後ろが長くなっているスカートのドレス衣装姿で様々なポーズをとったショットを公開。背中には羽がついて妖精風の装いとなっており、丈の短いスカートのフロント部分からスラリと美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる妖精さん」「圧倒的な美しさ」「表情管理流石すぎる」「圧巻のスタイル」「脚綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

