テクニカルポイント ドル円　ボリンジャーバンド2シグマ上限付近

157.63　エンベロープ1%上限（10日間）
157.48　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.43　現値
156.12　一目均衡表・基準線
156.09　一目均衡表・転換線
156.07　10日移動平均
155.98　21日移動平均
154.51　エンベロープ1%下限（10日間）
154.47　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
153.20　一目均衡表・雲（上限）
151.38　100日移動平均
150.40　一目均衡表・雲（下限）
148.55　200日移動平均

朝はボリンジャーバンド2シグマ上限を超える157.75を付ける動き。少し調整も2シグマ上限付近での推移とドル高円安基調