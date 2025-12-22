テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限付近
157.63 エンベロープ1%上限（10日間）
157.48 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.43 現値
156.12 一目均衡表・基準線
156.09 一目均衡表・転換線
156.07 10日移動平均
155.98 21日移動平均
154.51 エンベロープ1%下限（10日間）
154.47 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
153.20 一目均衡表・雲（上限）
151.38 100日移動平均
150.40 一目均衡表・雲（下限）
148.55 200日移動平均
朝はボリンジャーバンド2シグマ上限を超える157.75を付ける動き。少し調整も2シグマ上限付近での推移とドル高円安基調
