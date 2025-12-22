【新華社ウルムチ12月22日】中国の石油・天然ガスパイプラインを管理、運営する国家石油天然気管網集団はこのほど、中国安全生産科学研究院と共同で、新疆ウイグル自治区哈密（ハミ）市にある同社パイプライン破断制御試験場において中国初となる一連の高圧純水素パイプライン実大火炎放射試験に成功、この分野の技術的な空白を埋めた。

今回の試験は、水素ガス漏えい後の火炎の特性や熱放射の影響範囲など重要なデータを取得し、水素ガス漏えい着火後の熱放射による被害の閾値（しきいち）と安全防護距離の明確化を目的に行われた。試験プラットフォームは、水素メインパイプライン、火炎放射分岐管、着火システム、データ収集システムから成る。このうち水素メインパイプラインは、1万2千ノルマルリューベ（Nm3）の水素貯蔵能力を備え、あらゆる試験条件下での持続的な水素ガス漏えいと火炎放射のモニタリングニーズを満たすことができる。

試験チームは、純水素パイプラインの安全距離決定に科学的根拠を提供するため、漏えい口の周囲に熱放射計、温度・圧力センサー、熱電対、高速カメラなど多様な高精度モニタリング機器を配置し、火炎の形態と熱的危害の範囲をリアルタイムで記録した。

今後、研究チームは試験データに基づき、水素パイプラインの漏えいによる熱放射評価モデルを最適化し、中国の水素輸送パイプラインの安全基準体系構築を推進することで、水素エネルギーの大規模で安全な輸送とエネルギー構造転換を支えていく。（記者/顧莘）