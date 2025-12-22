【柏木陽介引退試合】YOSUKE FRIENDS 2−2 KASHIWAGI GENERATIONS（12月21日／岐阜メモリアルセンター長良川競技場）

【映像】ゴール中央に華麗なパネンカ

元日本代表MF柏木陽介がPKで鮮やかなループシュートを決めた。引退試合での華麗なパネンカにファンが興奮している。

12月21日に岐阜メモリアルセンター長良川競技場で、柏木陽介引退試合「仲間に感謝、岐阜から未来を」が開催された。浦和レッズで共にプレーした選手を中心に構成された「YOSUKE FRIENDS」と、同世代の元日本代表選手たちを中心に構成された「KASHIWAGI GENERATIONS」が激突。その82分のことだ。

YOSUKE FRIENDSが左サイドから攻め込むと、FW興梠慎三のクロスをKASHIWAGI GENERATIONSのFW柿谷曜一朗が左手でブロック。YOSUKE FRIENDSにPKが与えられた。

キッカーの柏木は、GK桐畑和繁をしっかりと見てから助走をスタートし、左足をやさしく振る。左方向に飛ぶ桐畑を嘲笑うかのようなふわりとしたループシュートをゴール中央に決めた。

柏木は満面の笑みでチームメイトと喜びを分かち合い、対峙した桐畑とも抱擁をかわした。

解説を務めたペナルティのワッキーは「ちょっとパネンカっぽい。うまい！きれいなキックをしますね」と興奮し、ラモス瑠偉氏は「素晴らしい。うまい。さすが、見せてくれました。オシャレ。しびれる」と称賛した。

ファンもABEMAのコメント欄で「うっま」「決めたー！」「まさかのパネンカ！」「うますぎ」「それまだ出来るん」「柏木ゴールだ」「まじでうまいな」「パネンカぱねー」「これが見たかった」「おしゃれー」と、現役さながらのテクニカルなゴールに大盛り上がりだった。

（ABEMA／柏木陽介 引退試合）