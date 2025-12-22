5人組ガールズグループ「UN1CON」のKOKORO（18）が21日に配信されたABEMA「ななにー 地下ABEMA」（後8・00）に出演。兄にまつわるエピソードを披露した。

人気アイドルグループ「Travis Japan」の松田元太を兄に持つKOKORO。自身の芸能界入りは「お兄ちゃんに憧れてではない」といい、「中学1年生の時にK―POPに出会ったのがきっかけ」と告白。「UN1CON」のオーディションに合格後、事務所に兄のことを知らせたという。

プライベートでは「げんげん」と呼ぶ兄について、KOKOROは「テレビに出てるキャラとはちょっと違って」自宅では「仏様」と表現。「うるさそうとか、騒がしいイメージが多いと思う。なんですけど、案外静かで」と語った。

しかし兄が有名すぎて嫌だったこととして、友人や知人の中に「家に来ようとする人がいる」と打ち明け、「お兄ちゃんが小学5年生からこの業界にいる」と説明。「“最近忙しいから”とか、“散らかってるからごめんね”って断ってたけど、どうしても来ようとする人がいる」と振り返った。

そして「来るとルームツアーをされがちです」と明かすと、共演者からは「ヤバい」との声が。自宅を案内する際、KOKOROが「ここがお風呂だよ」と伝えると、来客らは「お風呂だ！」と盛り上がるという。

これを受けて「キャイ〜ン」天野ひろゆきは「“げんげんがここで洗ってるんだ”とか思うんだ」と想像。共演者からは口々に「友達にお風呂紹介してんの？」「そんなツアーは誰もやってないよ、たぶん」などとツッコまれていた。