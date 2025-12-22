今回は、息子の正論に太刀打ちできなかった父親のエピソードを紹介します。

妻が入院中、ワンオペ育児をしていたけど…

「妻が1週間入院することになりました。その間、俺が小学生と保育園に通う子供たちをひとりでみることになったのですが……本当に大変でした。家事だけでなく、保育園や学童の送迎、寝かしつけなど、慣れないことだらけでしんどくて……。

そして妻が退院する2日前のこと、俺はやりたい放題する子供たちについにキレ、怒鳴ってしまいました。しかし子供たちはまったく反応せず。小学生の長男には『今さら何言ってんの？（笑）』『パパだってママの言うこと聞かないじゃん！』『なのに俺らはそんなパパの言うことを聞かなきゃいけないの？ なんかおかしいよ』と正論で返され、太刀打ちできませんでした」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ 子供って、親が思っている以上に親のことを見ているものです。この男性は普段妻に何か注意されても完全無視だったそうですが、これから変わるでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。