★人気テーマ・ベスト１０

１ フィジカルＡＩ

２ 金利上昇メリット

３ 親子上場

４ 人工知能

５ 地方銀行

６ ペロブスカイト太陽電池

７ 半導体

８ ＴＯＰＩＸコア３０

９ 防衛

１０ ロボット



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「銀行」が１６位となっている。



日銀は１８日から１９日に開いた日銀金融政策決定会合で０．２５％の利上げを決め、政策金利を０．７５％とした。植田日銀総裁は、経済・物価情勢が改善すれば、引き続き政策金利を引き上げる姿勢を示した。これを受け、東京債券市場では長期金利が２％台に乗せ２２日には２７年ぶりの水準をつけた。金利上昇は銀行にとって利ざやの改善となり、業績の追い風要因となるとの観測が強まり、株式市場では三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>といったメガバンクを中心に銀行株が上昇している。東証３３業種別で「銀行業」は昨年末に比べ４割あまり値を上げている。りそなホールディングス<8308.T>やゆうちょ銀行<7182.T>、直近上場のＳＢＩ新生銀行<8303.T>、それに地銀の千葉銀行<8331.T>や京都フィナンシャルグループ<5844.T>などに注目したい。



出所：MINKABU PRESS