GRe4N BOYZが、&TEAMを迎えた新曲「OTAKEBI feat. &TEAM」を本日12月22日21時に配信リリース。あわせてMVも公開される。

本楽曲は、現在開催中の『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』の公式テーマソングとして書き下ろしたもの。MVには、B.LEAGUEの10周年公式アンバサダーを務める&TEAMのメンバーがバスケットボールプレイヤーとして出演する。

また、GReeeeNからGRe4N BOYZに改名して2枚目となるアルバム『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』を2026年2月25日にリリース。本作には、TVアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌「天使と悪魔」や、現在放送中の“KEIRIN”TVCMソング「スピード」のほか、「OTAKEBI GRe4N BOYZ ver.」も収録される。

初回限定盤は、2025年の全国ツアー『GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2025 「“The XY”～明日、今日よりも～」』から、ツアー本編とアンコールパートの楽曲を収録したCD2枚組に。さらに、UNIVERSAL MUSIC限定セットとして、『ONE PIECE』に登場するルフィのオリジナルフィギュア付きセット商品も発売される。

CDには、GRe4N BOYZメンバー本人が参加するイベントに応募できるシリアルコードも封入。2026年1月には、GRe4N BOYZの2026年の全国イベントに連動した抽選応募用シリアル付き商品や、上記とは異なるメンバー本人が参加するイベントの抽選応募用シリアル付き商品の予約販売も発表される。

＜&TEAM B.LEAGUEアンバサダー就任時コメント＞

B.LEAGUEの10周年というアニバーサリーイヤーに、こうしてアンバサダーとして応援ができることを嬉しく思います！最後まで何が起こるかわからないドキドキ感、そしてチームワークが織りなすドラマを体感することができるバスケの魅力を余さず伝えられるよう頑張ります。選手の皆さんの熱い真剣勝負を目の当たりにしながら、バスケ愛と情熱でいっぱいのファンの皆さんと一緒に盛り上がれる瞬間を楽しみにしています！

（文＝リアルサウンド編集部）