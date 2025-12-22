ソルクシーズが３日続伸、２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正 ソルクシーズが３日続伸、２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正

ソルクシーズ<4284.T>が３日続伸している。前週末１９日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１７０億円から１７５億８０００万円（前期比９．６％増）へ、営業利益を１２億円から１４億円（同５２．２％増）へ、純利益を７億円から８億３０００万円（同４７．７％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１３円から１４円（前期実績１２円）へ引き上げたことが好感されている。



顧客企業におけるＤＸ関連投資需要の堅調な推移により、ソフトウェア開発事業が総じて順調に推移していることが要因。特にクレジットや証券などの金融系の実績が積み上がったことや上期の官公庁向け大型案件の蓄積に加え、ソリューション事業の航空宇宙・防衛領域の好調などが寄与する。



出所：MINKABU PRESS