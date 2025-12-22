プロ野球・東京ヤクルトスワローズからポスティングシステムを利用し、メジャー移籍を目指していた村上宗隆（25）が、シカゴ・ホワイトソックスと2年契約で合意を発表。日本球界を代表するスラッガーのメジャー挑戦が、正式に動き出した。

MLB Japan公式Xは12月22日、村上のビジュアルを投稿。侍ジャパンのユニホーム姿で拳を突き上げ、力強く叫ぶ村上の姿が印象的に切り取られており、新天地での再スタートを強く感じさせる1枚だ。MLB Japan公式Xは、「かつて高津臣吾さんも2年間プレーした球団に、歴代4人目の日本人として加わることになります」と、村上の恩師のヤクルト前監督・高津臣吾と移籍先のチームの縁を紹介。若き大砲が、逆風の中にあるチームでどんな存在感を示すのか、注目が集まっている。

この投稿には、Xユーザーから「まだ若いしこの2年次第で大型契約のチャンスあるぞ 頑張れ日本の4番！」「十分、高い評価だよ。メジャーは厳しいからね」「低迷してるホワイトソックスでチーム活性のいい刺激体になれたらいいですね」「第2の筒香になりそうな予感がしていたので、この契約は悪くなかったんじゃないかと」といった声が寄せられている。慎重な見方もあり、期待と不安が入り混じった反応が広がっている。