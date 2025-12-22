展示予定作品：I AM OVER THE MOON

写真家の青山裕企氏による写真展「写真家20周年記念展 Then&Now（いままでとこれから）」が2026年1月3日（土）から、東京・渋谷の8/CUBEで開催される。

同展は、2025年9月1日に写真家として独立してから20周年を迎えたことを記念して実施されるもの。

「ソラリーマン」「スクールガール・コンプレックス」「少女礼讃」など、これまでの代表作を展示するほか、最新作「I AM OVER THE MOON」を初公開する。

会場では、これまでに刊行した著書の展示および販売も行われる予定。イベントの詳細や在廊スケジュールは、青山氏のXアカウントで確認できる。

子供が産まれてきた瞬間の、天にも昇るような心地。いい写真が撮れた瞬間の、嬉しくてたまらない気持ち。私が人生に求めるもの、人生を捧げた写真に求めるもの。アートだとか勲章だとかよりも、もっと眼前にある大切な世界のかけら。子供のまなざしで、豊かなる感受性で、“I AM OVER THE MOON!（天にも昇るような心地）”を。いくつになっても、年老いても感じていたい。そんな写真を、これからも撮りたい。

写真を撮る日々の至福を感じることができるような展覧会になっています。ぜひご高覧のほど、よろしくお願いいたします。

青山 裕企

作家コメント

会場

8/CUBE

開催期間

2026年1月3日（土）～1月13日（火）



開催時間

11時00分～20時00分（最終日は18時00分まで）



休廊

なし



イベント

20周年記念レセプション

20周年記念トークイベント

作者プロフィール

日時：1月10日（土）17時00分～19時00分 参加費：無料日時：1月11日（日）15時00分～16時00分 参加費：無料 ゲスト：布施琳太郎（アーティスト）

1978年、愛知県名古屋市生まれ。現在、東京都在住。

2002年、自転車で日本縦断と世界2周の旅の道中グアテマラで写真の道で生きることを決意する。

2005年、筑波大学人間学類（心理学専攻）卒業後、上京して写真家として独立。

2007年、キヤノン写真新世紀優秀賞受賞。

2009年～、写真集などの著書を商業出版で100冊以上刊行（翻訳版も多数）。

「ソラリーマン」「スクールガール・コンプレックス」「少女礼讃」など、“日本社会における記号的な存在”をモチーフにしながら、自分自身の思春期観や少女・父親像などを反映させた、“記号性と個性と関係性”についてのポートレイト作品を制作している。最新作として、子供の感受性と遊戯性についての作品を発表している。

「スクールガール・コンプレックス」は、2013年に映画化（主演：森川葵・門脇麦）。写真集はシリーズ累計10万部以上のベストセラーとなる。

2015年 写真集「むすめと！ソラリーマン」が、日本や海外のメディア（BBC・CNNなど）で、数多く取り上げられる。

吉高由里子・指原莉乃・生駒里奈・オリエンタルラジオなど、時代のアイコンとなる俳優・アイドル・タレントの写真集の撮影を担当している。