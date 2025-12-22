¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¡ª¡ÉÂç¤¤¹¤®¤ë¤Á¤¯¤ï¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¢ª¡ÖÍß¤·¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖËä¤â¤ì¤¿¤¤¡×
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¾Æ¤ÌÜ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËºÆ¸½¡ªÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤ÎÀµÂÎ
µªÊ¸¿©ÉÊ¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¡ÈÂç¤¤Ê¤Á¤¯¤ï¡É¤¬X¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï4.5Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÇã¤¦¡×¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¡Ö¤Á¤¯¤ï¤À¡ª¡×¤ÈÊ¬¤«¤ë·Á¤ò¤·¤¿¡¢Âç¤¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Ì¿¿¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÎ¾ÏÓ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊú¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Ãæ¿´¤Ë¤Ï¤Á¤¯¤ï¤é¤·¤¤¶õÆ¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÏÓ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¿§¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤Ä¤¤¤¿¾Ç¤²ÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¤â¤«¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¡£¡ÖµªÊ¸¡×¤Î¾Æ°õ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Ç¤Ï¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤«¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê´°À®ÅÙ¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¤¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤Ì´¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¡×¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÃë¿²¤Ç¤â»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼¡¡¹¤Ë¡ÈÍß¤·¤¤¡É¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ò¤ë¤Í¤Á¤¯¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î4Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØµªÊ¸¤Î¤ª¤Ò¤ë¤Í¤Á¤¯¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óBOOK¡Ù¤ÎÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£¤Á¤¯¤ï¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£µªÊ¸¿©ÉÊ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª
º£²ó¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µªÊ¸¸ø¼°¡Ê@kibun_kitchen¡Ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼4.5Ëü¤¤¤¤¤Í¤È¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬È¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
µªÊ¸¸ø¼°¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¤Û¤·¤¤¡ª¡Ù¤È¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝÈ¯Çä¸å¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤ÎÊý¤¬¡ØµªÊ¸¤Î¤ª¤Ò¤ë¤Í¤Á¤¯¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ª¸«¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡Ö¤ª¤Ò¤ë¤Í¤Á¤¯¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀ©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µªÊ¸¸ø¼°¤µ¤ó¡Ö°ÊÁ°ÊÀ¼Ò¸ø¼°X¤Ç¡¢¤Á¤¯¤ï¤Î¼Ì¿¿¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥Ã¥º¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼¡Ö¤ª¤Ò¤ë¤Í¤Á¤¯¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÅÀ¤Ï¡©
µªÊ¸¸ø¼°¤µ¤ó¡Ö¡ËÜÊª¤Î¤Á¤¯¤ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¡¢¡ØµªÊ¸¡Ù¤Î¾Æ°õ¤â¤½¤Ã¤¯¤êºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¡¢¢¤®¤å¤Ã¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡õ¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿´¶¿¨¤Î2ÅÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¤Á¤¯¤ï¤ò»È¤Ã¤¿¼ê·Ú¤Ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤âÏÃÂê¤Ë¡ª
µªÊ¸¸ø¼°¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©Âî¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ª¼ê·Ú¥ì¥·¥Ô¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£
¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤¯¤ï¤òºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸(600W)¤Ç3Ê¬¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Á¤¯¤ï¤¬¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤Ð¤·¤µ¤¬Áý¤·¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ê·Ú¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë°ì»®¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÊÛÅö¤äÍ¼¿©¤Î¤¢¤È°ìÉÊ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Á¤¯¤ïÎÁÍý¤ÎÅê¹Æ¤â¡ª
¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê°ëÊÕÍÈ¤²¤Î¼Ì¿¿¡£
¤³¤Î»þ¤Ï¡¢ÊÒ·ªÊ´¤È¾®ÇþÊ´¤òÈ¾ÎÌ¤º¤Ä»È¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ëºî¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤òµªÊ¸¸ø¼°¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡Ö°ëÊÕÍÈ¤²¡×¤òµªÊ¸¿©ÉÊ¸ø¼°¥ì¥·¥Ô¤Ç¡ª
¿Íµ¤¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¤òÅ·¤×¤éÊ´¤Ç¼ê·Ú¤Ë
¡Ö¾Æ¤Á¤¯¤ï¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Çºî¤ë°ëÊÕÍÈ¤²¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¾Æ¤Á¤¯¤ï¡Ä1ËÜ
A Å·¤×¤éÊ´¡Ä20g
A ÀÄ¤Î¤ê¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
A ¿å¡Ä30ml
¥µ¥é¥ÀÌý¡ÄÂç¤µ¤¸2
¢¨Æâ·Â20cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÌÜ°Â
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¾Æ¤Á¤¯¤ï¤ÏÄ¹¤µ¤ò3ÅùÊ¬¤Ë¤·¡¢½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤ËA¤òÆþ¤ì¡¢¤µ¤Ã¤¯¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢°á¤òºî¤ë¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÆþ¤ìÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢1¤ò2¤Ë¤¯¤°¤é¤»ÊÂ¤ÙÆþ¤ì¡¢ÅÓÃæ¤ÇÎ¢ÊÖ¤·Î¾ÌÌ¤ò¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬203kcal¡¿±öÊ¬1.1g¡Ë
¡ã¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¾Æ¤Á¤¯¤ï¤ÏËÀ¾õ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢8mm¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ê¤É¾®¤µ¤á¤ËÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥«¥é¥Ã¤È¾Æ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥«¥ì¡¼Ê´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¡¢°ìÌ£°ã¤Ã¤¿°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤¯¤ï¤¬¤µ¤é¤Ë¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëµªÊ¸¸ø¼°¡Ê@kibun_kitchen¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ê¸¡áÉðÀîºÌ¹á¡¿»£±Æ¡á»°¹¥Àë¹°¡ÊRERATION¡Ë