エディオンは12月20日に、ニトリとの共同開発商品である、「湯量が調整できる電気ケトル」（AB2G02）の「エディオン」店頭および公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」での販売を開始する。カラーは、ホワイト、ブラックの2色。価格は2490円。



●コーヒー、ボトル、哺乳瓶、カップ麺などシーンによって湯量を調整



「湯量が調整できる電気ケトル」は、コーヒーや紅茶を淹れる、ボトルや哺乳瓶に注ぐ、カップ麺やスープを作るといった、用途やシーンに合わせてフタ上部のレバーで湯量を調整可能な、容量0.8Lの電気ケトル。



1300Wのハイパワーによって、コーヒー1杯分のお湯（150mL）なら約70秒で沸かせる（0.8Lのお湯を沸かす時間の目安は約4分10秒）。



本体を倒してしまった場合でも、多量のお湯が漏れない設計なので、小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できる。



さらに、広口設計のため給水しやすく、フタが取り外せて奥まで手が入るので、掃除が容易となっている。