西野カナが自身のInstagramを更新し、ライブのオフショットを披露した。

■“金髪”になった西野カナのステージオフショット

【写真】“金髪”が大好評！西野カナがクリスマスライブのオフショットを公開

西野カナは、12月17日と18日の2日間にわたり神奈川・Kアリーナ横浜でクリスマスライブ『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”』を開催。

ステージでは、「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」といったヒット曲に加え、この時期ならではのクリスマスソングのカバー曲など全23曲を披露した。

本投稿で「クリスマスライブのオフショット」と綴った西野は、サンタクロース＆クリスマスツリーの絵文字を添えて”金髪”にチェンジした自身の写真を公開した。ファン待望の”金髪姿”の西野は、こだわりのステージセットや信頼を寄せるバンドメンバーやダンサーたちと笑顔を見せた。

写真は、パーカーにジャージ姿の西野が巨大な香水瓶のセットにもたれかかっている姿（1枚目）や巨大なハイヒールの中でピースを送る様子（5枚目）、ステージメンバーとの集合ショット＆動画（2・3・6・8・9枚目）、真っ赤なドレス衣装でステージに出る直前の一瞬（4枚目）、そしてステージ衣装でのメンバーたちとの集合ショット（10枚目）などが収められている。西野は、「ステージセット、映像、音楽のアレンジ、衣装、ダンスの振り付け、ダンサーズとバンドメンバーのパフォーマンス、演出の全て、この『クリスマスマジック』の世界と人が好きすぎて。たった二日間だけやったのが、終わってみたら本当に寂しい。早くDVDで、またあの時間に戻りたい!!!!」と溢れんばかりの愛着と終演後の切ない気持ちを吐露した。

■ステージショットも公開「最高のクリスマスの思い出をありがとう！」

さらに熱狂のステージを感じることのできる別の投稿では、臨場感溢れるステージショットを公開。「Christmas Magic Kアリーナ横浜とライブビューイングに来てくれたみんなありがとう！みんなで大合唱したBest Friend、感動的やった。最高のクリスマスの思い出をありがとう！」とコメント。ファンへの感謝の気持ちを記したメッセージと共に披露されたのは、多彩な表情を見せる西野の圧倒的なビジュアルだ。

写真は、ベアトップの真っ赤なドレス衣装の西野（1枚目）、ダンサーたちと息を合わせた瞬間（2枚目）、白コーデのミニスカ衣装での歌唱中の姿（3枚目）、キラキラしたスパンコールのグリーンのミニワンピ姿（4枚目）、淡いブルーのエレガントな雰囲気のベアトップドレス姿（5枚目）や、ブルーのミニ丈ワンピ姿で頭にサングラスを乗せて宙に浮いたセットで歌唱している瞬間、（6枚目）、鮮やかなピンクのミニワンピ姿（7枚目）などキュートな衣装の数々が並んだ。ライブエンディングには、ステージメンバーと固く手を繋いで挨拶を交わす感動のフィナーレ（8枚目）まで。

SNSには「金髪カナやん最強」「カナやんはやっぱり金髪だよね」「ギャルカナは私の大好物」「金髪カナやん可愛すぎた」と熱狂的なリアクションが並んだ。

■写真：金髪チェンジ前のダークトーン姿の西野カナ