Snow Manグループ公式SNSにて、岩本照・佐久間大介・向井康二が『Snow Man 1st POP-UP』大阪会場で「カリスマックス」を踊る姿が公開された。

【動画】岩本照・佐久間大介・向井康二の「カリスマックス」ダンス in 大阪など①～⑤

■岩本照・佐久間大介・向井康二が大阪会場で「カリスマックス」

『Snow Man 1st POP-UP』大阪会場を訪れた岩本照・佐久間大介・向井康二の3名。

岩本はグレーのスリーピースのスーツ姿、佐久間は白いアウターにオーバーサイズのデニムをあわせ、向井は赤茶色のトップスにベストをあわせたサングラス姿というスタイルで登場。

ダンス動画では、《世界が驚く》では向井はプク顔、《どいつもこいつも》では佐久間はグッと腰を落とし、アレンジを効かせたふたりに対してセンター後方で穏やかに微笑む岩本と三者三様のパフォーマンスを披露。

キメポーズまで踊り切ると佐久間は「我々は許可を得て撮っています」とキリッ。岩本はカメラを見つめて目配せするようにウインクし、その前を向井がカメラを見つめながら颯爽と横切る。最後にまたカメラを向けられた岩本は、指でマルを作り、ニッと笑っておどけてみせた。

この動画に対し、コメント欄では「ひーくんパパでさくこじが子どもに見える」「家族感ある」「あんまない組み合わせがうれしい」「ひーくんシックなスタイリングお似合い」「いちばん年上なのにかわいいさっくん」「こーじのベストの着こなしが最高」「ちょっと緩めに踊っても完璧なダンス」などといった声が続々と到着。

なお、Snow Manはこれまで『Snow Man 1st POP-UP』を開催してきたすべての会場で「カリスマックス」を踊っているので、そちらのダンスもチェックしてほしい。

■タイ・バンコクでは阿部亮平と宮舘涼太がダンス

■台湾・台北では渡辺翔太と向井康二がダンス

■韓国・ソウルでは深澤辰哉・目黒蓮・ラウールがダンス①②