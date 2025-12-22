『たべっ子どうぶつ』“食品ヒット大賞”で優秀賞に グッズ、映画、イベントなどによりファン拡大
ギンビスの人気お菓子「たべっ子どうぶつ」シリーズが、「令和7年度 食品ヒット大賞」にて「優秀ヒット賞（菓子・パン部門）」を受賞した。
【画像】可愛い絵柄！気になる、たべっ子どうぶつ絵本の中身ページ
「食品ヒット大賞」は、1982年（昭和57年）に「日本食糧新聞」の創刊40周年を記念して設立。1年に1度、食品界においてもっともヒットした製品を、全国のモニター企業87社からの推薦により選考し、食品ヒット大賞、優秀ヒット賞、ロングセラー賞を決め、表彰を行っている。
「たべっ子どうぶつ」はロングセラー商品でありながら、2025年5月公開の『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』のヒットをきっかけに、キャラクターグッズ・お菓子の人気が急上昇した。
ラムネやグミ、こだわりシリーズなど多様な商品展開と合わせて、キャラクターグッズやコラボ商品で幅広い年齢層から支持を集めファンを拡大し、ブランド戦略が成功した点を評価される形となった。
「たべっ子どうぶつ」は1978年に発売されたロングセラー商品。“親子のコミュニケーションビスケット”として学びながら、美味しく食べてもらうことを目指している。
「たべっ子どうぶつ バター味」は46種類のどうぶつ型のビスケットに、英語でそれぞれのどうぶつ名が印字されている。パッケージにはさまざまなエンターテインメント性や教育性のコンテンツがあり、裏面にはどうぶつの英語名と日本語名が表記されているので、ビスケットを食べながら目で見て学ぶことができている。
現在はお菓子をはじめ、キャラクターのグッズ販売、期間限定イベントやPOP UP SHOPの開催、映画公開など多様な楽しみ方で幅広い年齢層の方に支持されている。
